美國大選：特朗普顧問對訴訟悲觀　拜登未能聽取情報簡報

美國總統特朗普拒絕承認敗選，令總統當選人拜登權力交接工作處處受限，前者周二（10日）下午再次與顧問會面，討論有關以司法程序挑戰選舉結果。惟有美媒報道指，特朗普的顧問私下承認對他翻盤勝選不抱希望，並認為拜登正式勝選與其說是「如果」，不如說是「甚麼時候」。

報道指，特朗普堅持在多州發起法律訴訟，副總統彭斯在國會山莊，向共和黨參議員介紹可能在賓夕凡尼亞州、密歇根州及喬治亞州發起的新訴訟時，懇求黨員繼續支持特朗普，有指彭斯將更加直言不諱為特朗普辯護。惟特朗普律師團隊上周六（7日）在賓夕凡尼亞州費城召開記招，交待挑戰大選結果的法律戰詳情，據報彭斯幕僚長肖特拒絕出席，認為有損副總統辦公室尊嚴。

白宮幕僚長梅多斯、共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）及特朗普的前競選經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski），都擔心訴訟的成功機會。其中一名顧問更表示，大多數法律行動都沒有多大意義，除非找到真正證據證明選舉舞弊，否則預計到周六或周日就會結束。亦有顧問指：「他想在公眾中散布不滿情緒，說選舉是不合法的，這樣他就可以說自己沒有輸。」

共和黨目前在密歇根州法院已提起4項訴訟反對點票結果，其中3項已被法官駁回，特朗普競選團隊擬周二晚提起第5宗訴訟。多名選舉官員和法律學者都認為，特朗普競選團隊缺乏有關選舉舞弊的證據，料難逆轉得票劣勢。

另外，拜登的過渡團隊證實，由於未獲總務管理局（GSA）承認勝選，拜登目前未能聽取總統當選後的每天情報簡報，未知其任何高級顧問是否接觸到任何機密材料，或延誤與安全審查有關的背景調查，影響參議院的確認程序。國務院亦未為拜登提供和外國領導人之間的通話渠道、接觸聯邦機構及僱員、行政部門非公開訊息的渠道。

國家情報總監辦公室（ODNI）聲明指，GSA確定誰勝選前，不會與任何過渡團隊聯繫交接。據報，只要特朗普用一句話授權，拜登就可聽取每天情報簡報，但他沒有這樣做。

美國中央情報局（CIA）前官員、總統情報簡報專家普里斯（David Priess）表示，通常情況下，總統勝選者可後立即得到一份高層簡報，2000年美國大選是唯一例外，因當時佛羅里達州要重新點票，同年12月13日才決定共和黨的小布殊還是民主黨候選人戈爾獲勝。但時任副總統戈爾（Al Gore）已得到簡報，克林頓政府則決定在12月初就把簡報交給小布殊。

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