美國大選：傳拜登長期助手克雷恩　出任白宮幕僚長

美國總統當選人拜登周二（10日）公布其過渡團隊的名單，外界關注他上任後的新班子。美媒引述消息指，拜登最快於當地時間周四（12日）宣布，選擇其長期助手克雷恩（Ron Klain）出任白宮幕僚長，將是第一項人事任命。克雷恩曾在前奧巴馬政府的經濟和公共衞生危機方面擔任要職。

美媒引述知情官員指，拜登本周徵詢克雷恩是否願意出任白宮幕僚長，而克雷恩已接受該職位，一如早前外界的推測。由於拜登視應對新冠肺炎疫情為上任後首要任務，而克雷恩在奧巴馬執政時期曾擔任應對伊波拉疫情的白宮協調員，而且非常關注新冠疫情，多次批評總統特朗普的應對手法，未來在制訂總統議程、政治優先事項及日常活動方面可望發揮作用。

現年59歲的克雷恩生於印第安納州，出身於猶太家庭，在哈佛大學法學院畢業。他曾任職律師、公務員及政治顧問，在美國國會打滾多年。他早於1989年，已為時任特拉華州參議員拜登工作，並分別在1995至1999年、2009至2011年，擔任時任副總統戈爾及拜登的幕僚長。

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