美國大選：傳國務院攔下祝賀訊息　阻拜登與外國領袖通訊

美媒周四（12日）引述官員消息指，美國國務院連日來收到大量外國領導人給宣稱勝出總統選舉的拜登發送之訊息，但特朗普政府卻阻止拜登獲得這些內容，迫使部分國家要尋求前總統奧巴馬時期的外交官協助，與拜登接觸。

按照以往傳統，美國國務院應支持總統當選人的所有通信，故很多外國領導人自周末開始，向拜登發送祝賀訊息。但有美國國務院官員透露，特朗普政府禁止拜登團隊使用國務院資源，因為特朗普仍拒絕承認拜登勝選，令數十個訊息沒法如常送達。

報道指，拜登在過去兩天，已分別與德國、法國、英國、加拿大等的領導人通話，但都是其團隊自行聯絡，未獲國務院的後勤及翻譯支援。拜登亦未能聽取特朗普每日聽取的情報簡報，恐明年1月20日的就職典禮前情況持續，上任時他必須追回進度。

消息指，有外國領導人已了解到，美國國務院沒法讓他們與拜登接觸，故只好尋求奧巴馬時期的外交官協助，有外國政府因而感到置身陌生的迷宮之中。消息人士指出，目前這些通話並非高度機密，大多都是祝賀內容，故即使沒有國務院協助，在過渡時期一般也不會用上安全線路，公開線路也沒問題。

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