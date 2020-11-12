美國大選：傳特朗普或接受結果 但不認落敗

美國全國廣播公司（NBC）周三（11日）引述消息指，即使在未來數周內完成所有搖擺州份的點票程序，總統特朗普亦不會公開承認自己在大選中落敗，並會繼續質疑選舉舞弊，但會放棄爭辯結果。

特朗普的一名高級助手透露，不要期望特朗普認輸，他很大機會表示不信賴結果，但不再為結果爭辯。另一名顧問則指，特朗普會在提出法律訴訟和重新點票後，公開接受結果，但會強調永遠都不知道結果的準確性。該顧問補充指，現時尚未走到這一步。

消息人士指，特朗普遲遲不肯公開承認敗選，並拒絕過渡政權，令白宮內部感到挫敗與尷尬，對前景感迷惘、疑惑及混亂。特朗普的親信亦警告，這是不可持續的，但目前對於特朗普打算何時結束鬥爭的僵局，仍未有最後決定。

小部分特朗普競選團隊顧問相信特朗普仍有機會反敗為勝，但後者意識到選舉結果不會逆轉。顧問們認為特朗普需要繼續向前行的策略，他在Twitter的8,900萬追蹤者及7,100萬在大選投票給他的選民是不會消失，他可能會定位自己是反對派領袖，並於2024年再次參選。

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