美國大選：曾誤發文默認敗選　RNC主席獲特朗普撐連任

美媒日前引述消息指，共和黨全國委員會（RNC）主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）或因未能協助總統特朗普勝選，將被其他人取代；但特朗普陣營否認報道。特朗普周三（11日）更在Twitter發文，表明全力支持麥克丹尼爾繼續擔任RNC主席，又強調他們最終會獲勝。

麥克丹尼爾在周三較早前在Twitter發文，談及參議院選舉的戰情，若喬治亞州兩個議席的次輪選舉失利，令共和、民主兩黨各佔半數，稱民主黨參議員賀錦麗將在表決中有決定性的一票，疑默認賀錦麗將成為副總統，特朗普已在大選中落敗。共和黨的官方帳戶一度轉發該貼文，但麥克丹尼爾極速刪文。RNC其後發聲明，澄清貼文內容只屬假設。

特朗普之後發文，稱：「我很高興宣布，我全力支持及贊同麥克丹尼爾繼續領導RNC。我們取得7,200萬張選票，比美國史上任何一屆在任總統都還要多，我們將取得勝利！」

美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（10日）引述共和黨人消息指，特朗普長子唐納德及其女友吉爾福伊爾，不滿麥克丹尼爾未能協助特朗普勝選，並希望由他們二人或安排親信擔任RNC主席。唐納德已否認報道，直斥CNN是假新聞。

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