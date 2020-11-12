美國大選：拜登能否順利施政　參院控制權成關鍵

美國民主黨的拜登宣稱勝出總統選舉，他與過渡團隊正籌劃不同層面的政策草案，包括經濟，醫療及氣候變化等，而新政府能否順利推動議程，視乎民主黨是否可以翻盤控制國會參議院。

美媒周三（11日）指，針對經濟復甦，拜登擬推出大規模的經濟刺激方案，加速美國目前緩慢的經濟恢復、延長失業救濟期，並為新成立的小公司提供幫助。龐大的經濟刺激方案預計支出總額達千億美元，或會配合民主黨日前提出的2.2萬億美元（約17.2萬億港元）的刺激經濟方案雙管齊下，解決失業率持續高企的問題。

增加就業崗位方面，拜登及其團隊計劃成立醫療相關的職位，透過招募人手為市民進行新冠肺炎檢測、聯絡追蹤病患等，為10萬名美國勞動人口提供從事公共衞生層面的工作機會。

另外，拜登團隊擬修訂醫療保險，令收入較低市民能負擔日常的醫療開支，並享有基礎設施和福利。通過修改原定為每小時7.25美元（約56港元）的聯邦法定最低工資至每小時15美元（約116港元），並尋求國會的批准，提高對公司、特別是跨國公司的稅收，以及每年收入超過40萬美元（約310萬港元）的富裕人口的稅收，用作重建道路、橋樑、寬頻網絡等基礎設施，保障市民的生活質素。

分析指，民主黨若同時控制白宮、眾議院及參議院，拜登推動上述政策將遇上較少阻力，若共和黨仍然控制參議院，拜登上台可能要靠行政手段施政。共100個議席的參議院選情目前非常緊湊，民主黨暫取49席，共和黨取50席，只差一席就可繼續掌握控制權。

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