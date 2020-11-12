新冠肺炎：病毒加速傳播　白宮建議增加檢測

美國新冠疫情持續嚴峻，周三（11日）新增逾14萬宗確診，連續第9天新增病例超過10萬宗。白宮抗疫專責組報告指，新冠病毒正在持續加速傳播，尤其是低溫地區，建議再增加檢測量。

白宮抗疫專責組周二（10日）發表一周例行報告，全美至今累計確診人數超過1039萬，死亡人數近25萬，有44個州本周新症皆比上周多10%，其中11個州更錄得50%的增長。南部情況持續惡化情況顯著，面臨至今為止最嚴重的病毒擴散，德薩斯州州成為首個累計確診病例超過100萬宗的州份，該州重災區埃爾帕索官員曾要求4輛拖車作為6個增設移動太平間，加州只差1萬宗就成為下一個百萬確診州份。

全美單日入院人數在周三超過6.5萬人，為連續第二天破紀錄，許多醫院的容納能力已達極限，醫務人員須承受超量工作，但患者仍激增。中西部的醫院情況尤其緊張，威斯康辛州65個郡的病毒傳播等級升至「嚴重高企」級別，九成醫院爆滿，北達科他州醫院飽和率更達十成，當局甚至允許無症狀的確診醫務繼續工作，伊利諾伊州直到春天前尚缺數百個床位。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇（Anthony Fauci）周三表示，相信莫德納公司很快亦能跟上輝瑞藥廠脚步，生產出高度有效的疫苗，因為兩者有完全相同的信使RNA產生抗體。美國食品及藥物管理局周一（9日）已對禮來公司的抗體療法頒發緊急授權，將從本周起迅速分配到病患手中。