美國大選：國土安全部否認舞弊陰謀論　兩高官疑受壓請辭

美國總統特朗普拒絕承認落敗，指控大選有舞弊。有傳媒指，白宮疑不滿國土安全部轄下網絡安全和基礎設施安全局（CISA）否定部分選舉舞弊陰謀論，兩名高官周四（12日）疑受壓請辭，CISA局長克雷布斯（Christoper Krebs）亦向身邊的人透露自己可能會被解僱。

美媒報道，CISA助理局長韋爾（Bryan Ware）及負責處理國際事務的國土安全部助理部長博伊德（Valerie Boyd）已於周四遞交辭職信，周五（13日）生效。韋爾的辭職信收信人是特朗普，稱能為政府服務是他的榮幸，提及他在選舉安全及應對新冠肺炎疫情的努力。

不過，韋爾寫給同僚的離職信暗示並非自願辭職，稱對離開感傷心，發生得太快，又指局方在其領導下成功確保大選當日沒有外國干預。

克雷布斯讚揚韋爾在確保選舉安全、聯邦網絡防衞及維護衞生系統的努力，暫時會由韋爾的副手哈特曼（Matt Hartman）暫代職務。同時，英媒引述消息指白宮不滿CISA近日否定有關其超級電腦及系統可能更改了部分選票的陰謀論，又推出澄清有關大選假資訊的網站，克雷布斯亦憂慮自己會被炒。

博伊德向署理國土安全部長沃爾夫遞交請辭，形容自己傷感地交辭職信，相信官員應支持總統機構運作，並從內部影響反映政府是為人民的政策決定，但這項信念於過去數年多次受挑戰。

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