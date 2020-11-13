Google搜尋器涉優待自家業務　165企業促歐盟打擊

165間歐美企業周四（12日）去信歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰（Margrethe Vestager），指控美國科技巨擘Google的搜尋引擎，不公平地優先展示自家業務的搜尋結果，促請歐盟加強規管。

來自美國、英國及21個歐盟成員國的企業聯署致函韋斯塔杰，當中135間有網上業務，另外30個屬行業協會，大型企業Yelp、Expedia、Trivago等亦有聯署。信中表示，Google自家的住宿、旅行及就業服務在搜尋結果獲優先排序，從而取得不合理優勢。Google也利用名為「OneBoxes」的特定搜尋設定功能，人工地阻止用戶瀏覽其競爭對手的網頁及服務。

聯署信指，企業無資源等到歐盟新的《數碼市場法案》出台，促請韋斯塔杰迅速行動，確保Google競爭對手在搜尋結果獲公平對待。歐盟指會盡快回覆，Google則稱用戶希望公司提供最關聯、高質素及可信的搜尋結果，不會期望Google優待特定公司或對手。

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