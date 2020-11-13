美國大選：特朗普拒認輸　三子女意見有分歧

拒絕承認連任失敗的美國總統特朗普，正試圖透過打法律戰推翻結果。美媒周四（12日）引述多名知情人士指，特朗普三名子女就父親應否認輸存有分歧；共和黨人更認為民主黨的拜登已當選總統，促請白宮展開權力移交，讓拜登盡快取得涉及國家安全情報的總統每日簡報。

報道引述消息指，特朗普兩名兒子唐納德和埃里克都主張父親不要認輸，堅持打這場仗；女兒伊萬卡及其丈夫庫斯納則希望，特朗普在喬治亞州重新點票有結果後接受敗選。消息又稱，夫婦二人不相信法律戰能改變大選結果，但同時傾向採取更謹慎的方式，令訴訟和重新點算可以繼續，確保選舉不存在舞弊。

知情人士說，伊萬卡曾問父親是否值得為了拒絕承認落敗，而損害他的生意和遺產，更形容伊萬卡私下對父親的敗選表現得很現實。有熟悉特朗普想法的人士透露，他知道無法勝選，但亦知道自己手握一副好牌，因為他獲得7200萬張普選票，而喬治亞州和亞利桑那州未公布贏家，認為特朗普無必要急於認輸。

共和黨內部亦就事件存在分歧，有部分人覺得大選已成定局，意識到特朗普在多個關鍵州份落後，勝出訴訟的機會渺茫；亦有國會議員視拜登為總統選舉當選人，希望特朗普打輸法律戰後就接受敗選。

對於白宮至今未能與拜登的過渡團隊交接，報道稱共和黨人開始感到不安，包括資深參議員格雷厄姆和格拉斯利等特朗普核心圈子的成員，均認為拜登應要獲得總統每日簡報。

另外，《紐約時報》報道，特朗普曾向顧問表示，如果官方確認拜登勝出美國大選，他考慮隨即宣布自己2024年再參選。

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