美國大選：美台關係恐生變　AIT前主席籲對拜登有信心

宣稱勝出美國總統選舉的拜登預計於明年1月上任，美國、中國大陸和台灣的關係引起關注。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲周五（13日）表示，目前外界對拜登對華政策的預測都言之過早，美台利益日益趨同，台灣人應對拜登有信心。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）周五舉辦線上研討會，邀請多名專家學者討論今年美國大選結果對未來美台關係的影響。卜睿哲在會上表示，外界對拜登未來政策的猜測很多是依據有限或過時資訊，並不正確；而美國目前面臨新冠疫情、經濟衰退、社會撕裂和政府內部分裂等危機，拜登上任後預期會花大部分時間處理國內危機。

有部分台灣民眾擔憂拜登上任後，美台目前關係密切的情況將不復見。卜睿哲強調，拜登並非不清楚北京當局對台的野心，稱「台灣朋友雖然要有點耐性，但他們同時也能（對拜登）有信心。」

關於美軍重新在台進駐的可能性，卜睿哲上月曾表示，若美軍重新在台駐軍，可能讓北京感到壓力，要求中止或取消與美外交關係。他又強調，在1970年中國大陸和美國關係正常化所設定的條件之一，是美國將軍隊與設施撤出台灣，若重新在台駐軍會破壞陸美建立的外交關係。

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