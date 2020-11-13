前勞工部長查愛潑斯坦性侵案　涉判斷失誤但無違法

美國傳媒周四（12日）披露一份司法部報告，顯示前勞工部長阿科斯塔（Alexander Acosta）早年擔任佛州檢察總長時，在調查已故美國富商愛潑斯坦性侵案時，與對方達成不起訴協議過程中有「判斷失誤」，但相信無不當行為。

阿科斯塔曾被指與愛潑斯坦私下達成不起訴協議，該份長達350頁的報告主要調查兩方面，涉案的檢察官與被告達成不起訴協議是否存在不當行為，及他們是否未能充分讓受害者了解案件的進展。報告對查問逾60名證人及檢視數百份司法部文件，得出結論是阿科斯塔通過不起訴協議解決聯邦調查的決定判斷錯誤，但指他過程間沒有涉及不當行為，檢察官與受害人的互動也無不法行為。

阿科斯塔發聲明表示，如果不是司法部門介入，愛潑斯坦已經逍遙法外，而報告肯定他調查愛潑斯坦涉性侵，導致後者被判入獄及登記為性罪犯。參與調查佛州檢察官比利亞法內（Marie Villafana）則對司法部無公布完整報告感到失望，令受害者和公眾無法更全面了解，涉案官員對案件的干擾程度所導致的明顯不公正判決結果。