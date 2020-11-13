新冠肺炎：歐洲變種病毒　傳染力強蔓延全球

新冠肺炎病毒感染人類快將一年，日本與美國學者組成的研究團隊發現，變種後的病毒比原始形態時不但傳染力更強，更容易透過飛沫傳染。該變種病毒在發源地歐洲傳開，持續蔓延全球，成為現時最常見的毒株。

日本東京大學醫科學研究所教授河岡義裕與美國北卡羅萊納大學查珀爾希爾分校教授巴里克（Ralph Baric）組成的團隊，周四（12日）在國際期刊《科學》發表報告。研究人員安排一批倉鼠接種感染新冠病毒D614G變種毒株，以及在中國湖北省武漢市發現的原始毒株，之後與未受感染的倉鼠放在籠內並以隔板分開。

研究人員發現8隻未受感染的倉鼠中，有6隻在兩天內經空氣傳播感染變種病毒，餘下倉鼠在第4天亦中招。相比之下，沒有倉鼠在實驗第2天感染原始病毒，直至第4天才全部中招。河岡義裕表示：「我們發現變種病毒比原始病毒在空中傳播的能力更佳，這或解釋了為何歐洲版本的病毒，短時間內急速擴散。」

報告指D614G變種毒株的競爭、生長及複製能力，比原始毒株高出10倍，加上增加棘突蛋白打開細胞讓病毒進入的能力，因此該毒株佔有主導地位。同時，它在原鼻腔上皮細胞的複製效率極高，而該細胞是人與人之間傳播的重要點。

此外，研究人員也分析兩種病毒毒株的病理學，發現當倉鼠感染後，牠們的病毒量及症狀一樣，只有感染變種病毒的倉鼠，體重略微下跌更多，因此認為這代表變種病毒感染宿主的能力更佳，但不會明顯地引致宿主出現更差的症狀。

由於變種及原始病毒造成的肺炎程度無分別，不影響病原性及抗體反應一樣，因此疫苗以原始病毒為基礎研發，相信對變種病毒的效果一樣。不過，巴里克警告這不代表人類與動物的情況一樣，他說：「新冠病毒是全新的人類病原體，難以預測它在人類的演變，例如在丹麥水貂發現的新冠病毒也有D614G。」