美國大選：特朗普擬設數碼頻道「摧毀」霍士

立場親美國總統特朗普的保守派傳媒霍士新聞，早前率先報道民主黨的拜登取得亞利桑那州後，被指觸怒特朗普。新聞網站Axios周四（12日）引述消息指，特朗普計劃成立新的數碼頻道，打敗霍士和其他保守派傳媒。

特朗普幕僚認為，霍士就率先推算拜登贏得亞利桑那州一事上犯下錯誤，引起特朗普不滿，有消息人士形容特朗普「毫無疑問想摧毀霍士」。外界很多傳言指特朗普會成立有線電視頻道，但消息人士透露，傳統電視台的營運成本高和太耗時，特朗普考慮開辦數碼頻道，以串流形式運作。消息又指，特朗普的新頻道以月費形式收費，目標觀眾大多都是霍士的訂戶，目前計劃透過支持者的手機號碼和電郵地址推廣新頻道。

有知情者亦透露，特朗普可能會運用大選點票爭議攻擊霍士，稱「他會用很多時間狙擊霍士」。特朗普近日多次抨擊霍士，不滿霍士增加訪問民主黨人的篇幅，認為它已經變質，與4年前不同，故他改為支持其他保守派傳媒，包括Newsmax TV和一個美國新聞網（One America News Network）。

美國大選 全球焦點