班農斬首威脅　朱克伯格：未足以停Fb帳戶

美國白宮前首席策略師班農上周四（5日）拍片指，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷及過敏症及傳染病研究所主任福奇對總統特朗普不忠，應被斬首示眾。Facebook（Fb）事後只是移除涉事影片，沒有封鎖班農的帳戶，始創人朱克伯格周四（12日）指班農的違規程度未足以移除其Fb帳戶。他亦首次承認民主黨的拜登是下任總統，籲員工先觀察新政府對社交平台的立場。

班農在涉事影片稱克里斯托弗．雷及福奇對特朗普不忠誠，應把二人斬首，再把頭顱分別掛在白宮的角落示眾以警告一眾官員要服從。朱克伯格在全體會議指，公司有規限用家違反某些政策的次數，犯滿才會移除該帳戶，而班農的言論雖有冒犯，但明顯未過紅線。Fb發言人指，若班農的專頁再有違規情況，將採取進一步行動。

朱克伯格還指，總統選舉結果已很清楚，拜登將成為下任總統。拜登過往曾批評Fb，又指朱克伯格是真正的麻煩。朱克伯格指Fb與拜登團隊在社交媒體問題有共同顧慮，促請員工對下屆政府針對社交網的規管，不要太快下結論。