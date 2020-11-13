研究17萬億組DNA　首繪363種鳥類基因組圖

美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）近日公布一個由國際科學家合作的鳥類研究項目，分析超過17萬億組鳥類DNA，首次繪製363種基因組成圖，由雞到稀有的天堂鳥都有，集合全球92%以上的鳥類家族。有關研究數據將免費與科學界分享，有助促進對鳥類進化的研究及保育瀕危鳥類物種。

史密森尼學會與其他100個機構的研究人員，展開名為「10,000個基因組（B10K）」的項目，旨為地球上每一種現存鳥類的基因組進行排序、記錄和共享。150多名鳥類學家、分子生物學家及電腦科學家，2011年起排序和分析來自各大洲、過萬種鳥類的DNA樣本，其中約40%來自美國自然歷史博物館鳥類遺傳資源藏品。

史密森尼學會的博士布勞恩（Michael Braun）指出，這些基因組是鳥類的基因組成或「生命密碼」，363種的基因組中，有267個是首次排序，擴大學者對鳥類家譜的了解。他又稱，一些毫不起眼的雞其實是研究極端鳥類進化例子的「模型物種」，例如巨型和不會飛翔的鴕鳥如何進化。

研究結果周三（11日）刊於國際權威學術期刊《自然》。團隊未來將繼續測序數千個額外基因組，以建立全面的鳥類生命樹，繪製所有現代鳥類之間的遺傳關係。