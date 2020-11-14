美國大選︰拜登料奪喬治亞州　白宮籌備特朗普第二任期

英媒周五（13日）引用愛迪生研究中心推算，已宣稱勝出總統選舉的拜登在喬治亞州擊敗總統特朗普，特朗普則在北卡羅萊納州勝出，拜登獲得306張選舉人票，特朗普只得232張，前者的勝算進一步鞏固。

特朗普周五在白宮就「神速行動」（Operation Warp Speed）舉行工作會議，之後會在玫瑰園就新冠肺炎疫苗研發進展發言，是他在拜登上周六（7日）宣布勝選後，首次公開發言。特朗普周五在社交網Twitter發文，表示周六（14日）可能會順便出席華盛頓一個支持自己的集會。

而白宮貿易顧問納瓦羅周五向霍士財經頻道表示，白宮正準備特朗普第二任期，指︰「我們想要的是可核實、可認證的選票，及調查愈來愈多證人宣誓下作出的選舉欺詐指控。」

另一邊廂，拜登繼續為政權交接做準備，其政權交接團隊成員普薩基（Jen Psaki）周五指，拜登下周將聽取自己國安專家的簡報，以免因為權力交接不順暢而危害國安。美國總務管理局（GSA）至今仍未確認拜登當選，令拜登的團隊未能使用政府辦公室和其他資源。

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