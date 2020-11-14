美國大選：特朗普暗示會落敗　強調不會鎖國

美國總統特朗普在民主黨的拜登宣布勝選後，周五（13日）首次現身白宮記者會。他就新冠疫苗的研發進展發言，預計最快明年4月可以讓全民接種疫苗，但強調政府不會因為疫情鎖國。仍未有承認落敗的他提到「未來不知道哪個政府執政」，外界認為他暗示自己有可能未能成功連任。

特朗普當日在白宮玫瑰園舉行記者會，聚焦全國日益嚴重的疫情，未有提到選舉訴訟的問題。他強調華府不會因應疫情實施全國封城，呼籲國民保持警惕。他說：「希望未來無論發生甚麼事，會由哪個政府上台，我認為時間會說明一切。但我想告訴你們，這屆政府不會實施封鎖措施，」外媒分析有關言論，是特朗普承認他未來無法繼續執政。

對於疫苗新進展，他稱藥廠輝瑞同德國BioNTech藥廠研發的疫苗非常成功，預期最快明年4月可以為民眾接種，認為輝瑞研發的疫苗，很快就會獲得緊急使用的許可。特朗普未有無回應記者提問就離開。與此同時，白宮發言人麥克納尼表示，特朗普仍未是時候在大選中落敗。

特朗普又指即使疫苗面世，都不會將之分配到疫情嚴重的紐約州，直至州長科莫授權才能成事。科莫曾表示不信任聯邦政府部門批准的新冠疫苗，他斥責特朗普將事情政治化，重申該州另設科學小組審視疫苗安全。

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