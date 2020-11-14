美國大選：特朗普法律戰三連敗　有律師行退出訴訟

美國大選餘波未了，總統特朗普的陣營為求推翻選舉結果，在多個關鍵州份發起訴訟，惟在賓夕凡尼亞州、密歇根州和亞利桑那州的官司遭到三連敗，有代表特朗普陣營的律師團隊甚至退出在賓夕凡尼亞的官司。

在賓夕凡尼亞州，共和黨人要求法院停止點算大選日才送達的9,300張「遲到」郵寄選票，周五（13日）遭到該州的聯邦上訴法院駁回。處理案件的法官史密斯（D. Brooks Smith）稱受到新冠疫情影響，國家遭到極大破壞和前所未見的挑戰，他強調必須點算所有公民合法地投下的選票，形容這是民主進程不容置疑的事。至今特朗普陣營在賓夕凡尼亞提出超過15場訴訟，惟未有證據顯示有舞弊。

至於密歇根州，法官拒絕確認底特律的選舉結果，反駁底特律出現選舉舞弊和不當處理缺席選票的指控，這是該州法院第三度拒絕插手大選。亞利桑那州的法官則駁回特朗普陣營要求檢查鳳凰城選票的訴訟。

同時，著名的波特萊特律師行（Porter Wright Morris & Arthur）因替特朗普營陣打官司而備受抨擊，周四（12日）撤出在賓夕法尼亞州的司法挑戰。

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