美國大選：前白宮幕僚長斥未啟動過渡　加劇國安危機

美國總統特朗普至今未公開承認在大選中落敗，亦未批准總務管理局（GSA）承認選舉結果，以推進政權移交。前年離職的前白宮幕僚長凱利周五（13日）罕有開腔，批評特朗普沒有協助過渡到拜登新政府，指延誤程序將加劇國家安全及新冠疫情的危機。

凱利在公開發布的聲明中表示，延誤過渡程序將加劇國家安全及衞生危機，對拜登、其副手賀錦麗、新的白宮幕僚長人選、其他內閣成員及高級人員進行簡報，並不會令現屆政府損失甚麼，但若不對他們進行簡報，將會為所有人民帶來災難性的負面後果，不論他們本身投票給誰。

凱利表示：「現屆政府不一定要退讓，但它應該做正確的事，以應對一旦憲政制度宣告他們落敗。此舉無關共和黨和民主黨，也無關特朗普和拜登，這是關於美國和甚麼才是於我們人民最有利。」他認為，特朗普應立即下令展開過渡程序，形容這是正確及道德之舉。

凱利較早前接受美國新聞網站Politico訪問，認為特朗普認不認輸是一回事，但拒絕啟動過渡程序「太瘋狂」，指此舉會令未來的執政團隊成員沒法在過渡期熱身，難以在接任後立即上手，影響國家安全。

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