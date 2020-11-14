新冠肺炎：全球疫情惡化　歐美地區最嚴峻

全球新冠肺炎疫情持續惡化，根據美國約翰斯霍普金斯大學周六（14日）早上的最新統計數據，全球確診病例超過5,330萬宗，逾130萬人病歿。在疫情最嚴峻的美國，感染人數逾1,072萬人，超過24.4萬人病歿。

美國單日染疫人數再創新高，當地時間周四（12日）錄得超過15.3萬宗新增個案。紐約市長白思豪警告，疫情持續高企的劣況下，當地公立學校下周一（16日）起很大機會需要停課，呼籲家長做好準備。

歐洲多國疫情亦出現反彈，意大利衞生部周五（13日）公布，過去24小時內新增逾4萬宗確診，政府計劃進一步收緊防疫限制措施，托斯卡尼及坎帕尼亞兩個大區下周日（15日）起，將列入疫情嚴重的紅色地區，令紅色疫情地區增加至6個。坎帕尼亞大區那不勒斯市長反映，當地醫療系統瀕臨崩潰。

另外，世衞總幹事譚德塞周五在世界衛生大會閉幕致辭中，提及美國輝瑞藥廠日前公布研發的新冠肺炎疫苗有顯著成效。他對消息感鼓舞，但指新冠肺炎病毒並沒有明顯的變化，認為即使在未能研發疫苗的情況下，亦可透過行之有效的全面防控措施遏制疫情。