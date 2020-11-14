蓬佩奧稱台灣非中國一部分　華府提台灣主權未定論

美國國務卿蓬佩奧周四（12日）接受電台訪問時，指台灣並非中國一部分，言論引來北京不滿，而台灣多個部門和官員紛紛對蓬佩奧的發言表示贊同。美國國務院發言人周六（14日）答覆台灣傳媒詢問時表示，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」明顯不同，強調美國對台灣主權沒有立場。

美國國務院發言人指，美國長久以來的「一個中國」政策，與北京所指的「一個中國」原則有明顯分別。在「一個中國」原則下，中共主張對台灣擁有主權，但美方的「一個中國」政策對台灣主權沒有立場。發言人表示，美方「一個中國」政策是根據《台灣關係法》、中國大陸與美國的3個聯合公報及對台灣6項保證；強調美方的根本利益在於台灣問題應如北京所承諾，以海峽兩岸人民都能接受的方式和平解決，並不受脅迫。

台灣的陸委會周五（13日）回應蓬佩奧的言論，指台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國的一部分，呼籲北京當局不要再自欺欺人。籲北京當局應務實面對兩岸現狀，正視台灣民意，秉持對等尊嚴原則，進行良性互動對話，共同維護台海和平。

陸委會又強調，台美是價值共享與區域安全利益的重要同盟，樂見美方不分朝野黨派，支持台灣推動兩岸政策，未來繼續深化雙方關係及落實「台灣關係法」及「六項保證」的承諾。

台灣的行政院長蘇貞昌周六（14日）回應稱，感謝蓬佩奧講出事實和美方支持，強調台灣人會為了「國家主權」繼續奮鬥。蘇貞昌認為，美國參眾兩院支持台灣，積極改善雙方關係，亦對台灣走向世界很有幫助。

台灣的賴清德副總統周六表示，這是事實，台灣本來就是「主權獨立國家」，未來會繼續深化與民主國家友誼，希望民眾團結合作、守護台灣。