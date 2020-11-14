暫代遭彈劾下台總統　多地爆反國會主席示威

秘魯前總統維茲卡拉因捲入貪污醜聞和被指抗疫不力，遭國會彈劾並於周二（10日）下台。國會主席梅里諾（Manuel Merino）周四（12日）宣誓暫代總統職位，國內連續多日爆發反梅里諾示威。在首都利馬，警方發射催淚氣體和橡膠子彈驅散示威者，造成至少16名平民受傷。

秘魯多地自周二起有民眾示威遊行，他們拉起寫上「梅里諾不代表我」的橫額及將他比喻作新冠肺炎的海報，並高喊號。示威遊行大致和平，但周四晚利馬的示威中，有示威者向警員掟石、破壞商店窗戶及銀行提款機。內政部長表示，警方在情況失控下，向示威者發射催淚氣體、煙火及橡膠子彈，但否認使用致命武器。衝突中16名平民及11名警員受傷。

多個國際人權組織關注秘魯警方是否過度使用武力對付示威者，美洲國家組織（OAS）促請秘魯憲法法庭釐清現時情況，而美國及英國亦希望秘魯能如期在明年7月舉行選舉。梅里諾日前表明會如期舉行選舉，並重申要求維茲卡拉下台，是對方體現「絕對問責」之舉。

維茲卡拉雖然被彈劾，但至今仍未被控告，而多個民調顯示，大部分秘魯人希望他留任至明年7月任期結束才接受調查。不過，也有約50名律師、保守派政客及退休軍官發表聯署公開信支持梅里諾，指他並非政變奪權，並向國際社會表示，梅里諾暫代總統「強化了國內的民主」。