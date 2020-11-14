新冠肺炎：安省5市列紅色區域　實施更嚴謹防疫措施

加拿大的新冠肺炎疫情仍然嚴竣，安大略省及卑詩省周五（13日）分別新增1,396宗及617宗確診，令全國總確診人數逾29萬人。安大略省多個城市下周一（16日）起，列入實施多項嚴格防疫措施的紅色控制區。

安大略省目前累計91,180宗確診，該省衞生部長埃利奧特（Christine Elliott）周五宣布，漢密爾頓、霍爾頓、皮爾、多倫多及約克5個城市，下周一將列入紅色區域。在紅色控制級別中，社交聚會人數限制維持現時室內10人、室外25人。宗教活動、婚禮喪禮室內只可容納人數30%，戶外最多100人。餐廳和酒吧可重新開放室內用餐，但最多只能容納10人。戶外用餐、外賣及免下車購餐均禁止。此外，紅色區域居民除了基本需要外，禁止離家外出。

另一進入第二波疫情的重災區卑詩省，連同周五新增的個案，目前累計20,985人確診，290人病歿。省府溫哥華當局繼續在戶內外限聚、禁止非必要外出等，這些防疫措施維持至本月23日正午，屆時公共衞生官員會再檢討。

對於疫情持續不下，加拿大首席公共衞生官員譚詠詩（Theresa Tam）周五在疫情新聞發布會上嚴厲警告，按目前速度發展，估計到12月初，每日將有逾萬新增病例。她歸咎有人漠視防疫措施，希望人們多為他人及自己着想。