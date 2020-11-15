美國大選：拜登組內閣　周末偕夫人踩單車

美國民主黨的拜登宣稱勝出總統選舉，他與夫人吉爾上周六（14日）在特拉華州威爾明頓踩單車放鬆，透露更接近完成籌組內閣，之後與過渡團隊成員會面。

拜登與吉爾戴口罩、頭盔踩單車，吉爾在前方向一旁的記者打招呼，拜登尾隨揮手問好，後方有多名負責保護他的特勤局人員。知情人士表示，拜登已着手籌組內閣，多名競選團隊成員有望獲得白宮職務，副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）可能成為白宮通訊總監或新聞秘書、高級顧問鄧恩（Anita Dunn）亦獲邀加入拜登政府，但她希望重返商界。

英媒亦再引述消息指，拜登或任命前國防部副部長弗盧努瓦（Michele Flournoy）為防長，有望成為美國史上首位女性防長。前白宮國家安全顧問蘇珊．賴斯是國務卿的大熱人選，曾參加民主黨總統初選的前印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）則可能成為美國常駐聯合國代表。

聯邦儲備局理事布雷納德（Lael Brainard）有機會擔任財長，亞拉巴馬州參議員瓊斯（Doug Jones）或被總統特朗普解職的署理司法部長耶茨(Sally Yates)，是司法部長人選。

美國大選 全球焦點