非法出任國土安全部代理部長　無權限制DACA

美國國土安全部代理部長沃爾夫今年7月發出新指引，停止接受「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA，又名夢想者計劃）的新申請，移民權益組織入稟尋求推翻新規定。聯邦法官上周六（14日）裁定沃爾夫無權修改DACA政策。

特朗普政府試圖取消DACA但遭聯邦最高法院阻撓，沃爾夫於是頒布新指引，將DACA申請者的工作許可及免遣返期，由兩年縮短至一年，並不再接受新申請。紐約東區聯邦地區法院法官裁定，沃爾夫發出上述指令時，是非法地出任代理國土安全部長，任命違反了《國土安全法案》，因此他無權對DACA施加限制。

美國國會監察機構政府問責局此前發表報告，指沃爾夫的任命繞過合法國土安全部長繼任人選，違反列明高官請辭後繼任人次序的《聯邦空缺改革法案》。

法官沒有明確建議國土安全部應採取甚麼補救行動，只是重申合資格的DACA申請者類別，包括抵美時未滿16歲、自2007年起居美、取得美國高中文憑或曾在軍隊服役者。入稟一方代表律師形容裁決是DACA申請人的勝利，下一步尋求法院撤銷沃爾夫的指示，要求國土安全部允許法官提及的合資格人士申請計劃。