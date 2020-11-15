美國大選：反舞弊示威1漢被刺傷　警拘20人

美國總統特朗普一直斥點票舞弊，多個示威團體上周六（14日）在首都華盛頓舉行集會，其中「百萬讓美國再次偉大（MAGA）遊行」在晚上發生流血衝突，群毆、企圖傷人等，有一名男子身中多刀需送院治理，警方至少拘捕20人。特朗普發Twitter要求警方「盡忠職責」。

被捕的示威者中，有3人涉嫌襲擊罪被捕，另外充公7支槍械；至少2名警員受傷。特朗普的支持者與反對示威人士，包括極左組織「反法西斯運動」（Antifa）及「黑人的命也是命」（BLM）的支持者互相挑釁及叫囂，警方需要站在兩派中間將他們分隔開來，另外封鎖市中心部分區域及街道。

有多名BLM示威人士受傷，其中一名女子遭打倒在地上面部滿布血迹，周邊有支持特朗普的群眾，一邊拍攝，一邊大叫不要Antifa。該名女子事後獲警方攙扶至旁邊長椅暫坐。惟其附近暴力事件仍未完畢，警方需要隔開對峙群組。一名年約20歲的的BLM示威男子，遭人從後刺傷。

其中，聲稱自己是「反法西斯運動」的成員，在黑人的命也是命廣場附近焚燒國旗。有反特朗普的示威者在傍晚時分，向在餐廳用膳的特朗普支持者投擲煙花及瓶子，後者有男子扔椅子還擊。

特朗普期間在Twitter上發文，斥反對人士是「反法西斯廢物」和「人類的極左垃圾」，等待入夜後開始製造混亂，並伺機在遊行結束後攻擊無辜的在場人士，同時讚揚支持者「積極反擊」。

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