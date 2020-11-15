美國大選：拜登癌症基金會大花筒出糧　研究費為零

拜登（右）旗下癌症基金會被指把大量捐款用於支付職員薪金。左為妻子吉爾。

美國保守派報章《紐約郵報》上周六（14日）報道，宣稱勝選的民主黨總統候選人拜登旗下癌症基金會，研究經費支出為零，反而把數百萬美元用於支付職員薪金。

報道引用聯邦稅務文件指，拜登癌症計劃（Biden Cancer Initiative）基金會於2017及2018財政年度，共收到480萬（美元，下同，約3,744萬港元）捐款，其中300萬（約2,340萬港元）用於薪金支出。基金會主席西蒙（Gregory Simon）在2017年申報年薪為22萬（約171.6萬港元），但翌年增加近一倍至近43萬（約335萬港元）；另一高層卡爾尼瓦爾（Danielle Carnival）於2018財年申報年薪為25萬（約195萬美元）。

報道指，基金會在2018年申報的會議及旅遊支出，分別為5.6萬（約43.7萬港元）及5.9萬（約46萬港元）。翌年會議支出增至9.7萬（約76萬），旅遊支出更急增至74萬（約577萬港元），撥款支出則顯示為零。至於基金會其他人士薪金及支出，報道並沒有提及，拜登及西蒙暫未回應報道。

拜登的長子博拜登（Beau Biden）2015年死於腦癌後，拜登及妻子吉爾於2017年成立基金會。拜登去年宣布參選總統後，基金會已暫停運作。西蒙及卡爾尼瓦爾均是前總統奧巴馬成立的防治癌症小組成員，時任副總統拜登則是主席。

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