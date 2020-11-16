SpaceX首度與NASA合作　飛船載4人赴太空站

美國太空探索私人企業SpaceX的載人「龍飛船」周日（15日）晚在佛羅里達州的甘迺迪太空中心，搭載4名太空人到國際太空站，是SpaceX和美國太空總署（NASA）首度合作的商業載人太空任務。

名為「韌性號」（Resilience）的龍飛船，於美東時間7時27分由獵鷹9號火箭搭載升空，飛船約花27.5小時，預計周一（16日）晚與國際太空站對接。參加任務的3名美國太空人霍普金斯（Mike Hopkins）、沃克（Shannon Walker）和格洛弗（Victor Glover）和日本太空人野口聰一，抵達太空站後會與兩名俄羅斯太空人與一名美國太空人會合，執行為期6個月的太空任務，將在明年春季返航。

身兼指揮官的霍普金斯在啟航前向全體NASA和SpaceX工作人員說：「透過共渡這個艱難時刻，你們都啟發了全國、全世界。」當日的任務大致順利，飛船進入軌道後，霍普金斯更直呼「這真是一趟極好的旅程」。

副總統彭斯亦與夫人到場見證「龍飛船」升空，彭斯大讚任務順利，形容觀看時心情非常緊張，「直到火箭起飛一分鐘後，我才開始呼吸」。總統特朗普在Twitter上形容這是「一次超好的發射」，又稱當他上任後，NASA已變成全世界最受歡迎和最先進的太空中心。