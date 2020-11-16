美國大選：與霍士打對台　傳特朗普盟友收購Newsmax

美國大選後，立場保守的霍士新聞與總統特朗普關係轉差。《華爾街日報》周日（15日）引述消息指，與共和黨全國委員會關係密切的私募股權投資公司「Hicks Equity Partners」，正洽商收購另一保守派媒體Newsmax，同霍士打對台。

知情人士透露，「Hicks Equity Partners」過去幾個月多次開會，討論收購和投資Newsmax，包括推出網上串流服務，目前希望集資最少2億美元（約15.5億港元）。該公司由特朗普支持者希克斯（Thomas Hicks）成立，希克斯其中一名兒子是共和黨全國委員會聯合主席。

尼爾森數據顯示，Newsmax收視率自大選日後大幅上升，大選周的黃金時段收視群約有22.3萬名觀眾，比上周大升156%，上周四晚上7到8時黃金時段突破100萬觀眾，是同時段霍士的一半，成功吸納特朗普支持者收看。

Newsmax行政總裁魯迪（Chris Ruddy）表示，該台近年接獲不少投資或收購邀請，但強調未與「Hicks Equity Partners」敲定任何協議，「如果他們真的打著我們的名號集資，是完全不恰當。」其後他重申該台無意成為「特朗普電視台」。

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