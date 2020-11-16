美國大選：特朗普陣營各州法律戰進展一覽

美國總統特朗普拒絕承認總統選舉結果，指控民主黨操縱選舉，在多州發起連串法律訴訟，尋求翻盤。以下是特朗普陣營在各州的法律戰進展：

【賓夕凡尼亞州（20張選舉人票）】

●州法院案件：控告州務卿和縣選委

理據：州務卿容許選民在最遲11月12日補交身份證明資料，較該州法律規定多出3日

案件進度：審結；法官裁定州務卿無權延長接受補交身份證明資料的期限。

●州法院案件：監票爭議

理據：費城選舉官員以新冠肺炎疫情為由，要求監票員從較遠距離觀看點票。特朗普入稟要求縮短監票員與點票員之間的距離。

案件進度：法官不受理，正向州最高法院上訴。

●聯邦法院案件：阻止賓夕凡尼亞州確認大選結果

理據：特朗普一方質疑賓夕凡尼亞州的大選有懷疑違規，或令選舉程序違憲。

案件進度：未審結。

●聯邦法院案件：費城拒絕監票員監票

理據：特朗普一方以費城拒絕其監票員觀察點票為由申請緊急禁制令。

案件進度：審結；共和黨與民主黨同意兩方最多安排60名監票員進入點票站。

【密歇根州（16張選舉人票）】

●州法院案件：監察點票爭議

理據：特朗普一方要求先翻看紀錄缺席投票選票的閉路電視片段才開始點算，並指有監票員聲稱有票站職員獲同事通知要改選票日期。

案件進度：法官駁回。

●聯邦法院案件：指控州官員縱容大選舞弊

理據：特朗普一方質疑密歇根州官員縱容大選舞弊及無力阻止選舉違規。

案件進度：未審結。

【內華達州（6張選舉人票）】

●聯邦法院案件：阻止以機器確認選民簽名

理據：內華達州4名共和黨人指控克拉克縣政府處理郵寄選票時不妥當記錄名字，要求阻止使用確認選民簽名的機器。

案件進度：法官駁回。

【亞利桑那州（11張選舉人票）】

●州法院案件：阻止馬里科帕縣確認大選結果

理據：特朗普一方指捶共和黨選民被引導使用不合規格的筆填寫選票，導致191張選票選票無效，要求重點。

案件進度：拜登得票優勢遠超191票，特朗普一方承認案件不實際。

【喬治亞州（16張選舉人票）】

●州法院案件：分開處理限期後送達的郵寄選票

理據：特朗普一方質疑富爾頓縣沒有妥善分開大選限期前、後送達的郵寄選票。

案件進度：被駁回。