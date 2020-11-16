保守黨促杜魯多強硬對華　30天內封殺華為5G

中加關係因華為太子女孟晚舟被捕而緊張之際，加拿大在野保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）周日（15日）受訪時要求總理杜魯多，對中國採取更強硬的立場，該黨準備提出動議迫使聯邦政府30天內，禁止華為參與當地5G網絡建設。

奧圖爾在訪問批評杜魯多政府對中國及華為的態度軟弱，要求執政自由黨制訂戰略，應對中國政府代理人在加拿大境內的活動，包括影響及恐嚇加國國民。他表示自由黨應該向國民及盟國坦誠布公，同時指出數以百計的國民及家庭，正感受境內「中國共產黨影響力行動」的風險及恐嚇，因此政府應認真處理此事。

奧圖爾認為杜魯多一開始與中國「行得太近」，對華的想法亦很天真，指國家需要與美國為首的情報聯盟「五眼聯盟」合作，以便一旦對華立場更強硬招致中方報復時，確保加方在規模及經濟能力方面可以抵抗；又稱只要愈是加強與盟國合作及抵抗中國更多影響力，就愈能減少中方孤立加拿大或澳洲的能力。

被問及具體對華強硬的措施時，奧圖爾稱有意根據《馬格尼茨基法案》制裁侵犯人權的人士，「我們不能再視而不見」，指過去20年所有政黨及民主國家試圖令中國尊重法治及人權，但出現相反的結果，政府領層導要改變對華策略。

另外，加拿大法院周一（16日）起就孟晚舟引渡案展開10天聆訊，雙方律師將盤問涉事執法及邊境人員。聆訊原定本月初結束，但最終因為超時而要安排更多聆訊。

中國外交部發言人趙立堅周一表示，對於加拿大駐聯合國大使談及新疆問題時提到「種族滅絕」，他指2010年至2018年新疆維吾爾族人口增幅25%，加拿大去年人口增幅1.42%，稱若對方非要找出誰最符合「種族滅絕」的定義時，受迫害是加拿大人民而非維吾爾族，因此呼籲請先做好功課，以免貽笑大方。