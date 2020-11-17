美國政府涉濫用丹麥合作項目　監視歐洲多國

丹麥傳媒周日（15日）引述消息報道，美國國家安全局（NSA）涉嫌早年透過美國與丹麥之間高度機密間諜合作項目，蓄意監視丹麥及其他歐洲國家一些關鍵政府部門及私人公司。

報道指，NSA與丹麥國防情報部門2008年達成協議，協助丹麥竊取該國網絡電纜資訊，並以獲得接通東歐網絡電纜訪問權限為回報條件。NSA其後透過一個設在丹麥首都哥本哈根南部阿邁厄島數據中心，監視荷蘭、挪威、法國及德國的訊息流量，而丹麥的政治機構亦成目標之一。

報道續指，一名來自丹麥國防情報部門內部人士2015年曾撰寫報告，警告該部門高層，質疑美丹兩國行動可能違法，亦同時揭露該國財政部及外交部亦成美方目標，但不獲理睬。他其後通知監管國防情報部門的機構，國防大臣布拉姆森（Trine Bramsen）最終炒掉國防情報部門5名高層。

消息人士懷疑，美國監視多國或與軍火交易有關。在2015年至2016年期間，丹麥正準備購買新戰機，取代老化的F16戰機。NSA此時對競爭對手展開情報搜集工作，丹麥政府最終選擇向美方購買27架F35戰機。據報，NSA使用名為「XKeyscore」監控系統程式，可實時將互聯網瀏覽記錄、電郵及文件等一網打盡，收集民眾在網絡的一舉一動。