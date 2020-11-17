孟晚舟引渡案再開庭　邊境人員接受盤問

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周一（17日）在加拿大卑詩省最高法院再開庭。今輪聆訊原定本月初結束，但最終因為超時而延長，預計為期10天。加拿大邊境服務局（CBSA）人員麥克雷（Bryce McRae）繼續接受盤問，重點是加拿大與美國當局有否在拘捕行動期間濫用程序。

麥克雷接受孟晚舟代表律師盤問時，否認有其他外部機構給予他們指示。他稱在拘捕孟晚舟的前一天，美國聯邦調查局（FBI）曾要求CBSA在行動當天派出主管到場，形容事件並不正常，但沒有記錄下來。

麥克雷在拘捕孟晚舟當日早上曾在網上搜尋孟晚舟，亦做過她的犯罪紀錄調查。惟孟晚舟代表律師達克特（Mona Duckett）追問他從警方資訊中心獲得哪些資料時，麥克雷回答：「我不記得。」

當被問及有否出示過逮捕令，以及曾否與CBSA另一人員柯克蘭（Scott Kirkland）建議快速檢查孟晚舟的證件，並將孟晚舟移交皇家騎警（RCMP）時，麥克雷再一次表示自己已不記得。達克特此時說：「你有差勁的記憶力。」

這場聽證會其中一個重點是，孟晚舟一方質疑加國當局濫用程序，沒有即時拘捕孟晚舟。原本是轉機的孟晚舟抵達加拿大後，被CBSA查問了3小時，一直未有完成入境審查手續，就被RCMP拘捕，並進入了加拿大國境。達克特問麥克雷他有否建議中止入境審查時，對方也是回答「我不記得」。聽證會將於當地時間下午繼續。