助兩兒入哈佛　華裔富商涉賄劍擊教練同落網

美國哈佛大學前西洋劍擊隊教練布蘭德（Peter Brand），涉嫌早年收受華裔富商趙捷150萬美元（約1,170萬港元）賄款，藉此協助對方兩名兒子入讀哈佛。他們周一（16日）雙雙被捕，並被控以聯邦項目賄賂罪名，一旦罪成將面臨最高5年監禁、3年監督釋放，以及25萬美元（約195萬港元）或兩倍於盈虧總額的罰款。

起訴書指，67歲的布蘭德被指與61歲的趙捷合謀，招募趙捷兒子加入哈佛男子劍擊隊，藉此換取金錢。布蘭德2012年5月左右曾向另一名同謀表明，他不需趙捷帶他到任何地方，因趙捷的兒子不會成為一名優秀劍擊手，只要給他良好誘因便成。

2013年2月，趙捷向一名同謀營運的劍擊慈善機構捐贈100萬美元（約780萬港元），促使其長子2013年12月獲哈佛劍擊隊招募的情況下，翌年秋季獲大學取錄。該慈善機構其後將10萬美元（約78萬港元）轉至布蘭德及其配偶成立的布蘭德基金會，而趙捷亦開始支付布蘭德金錢。

起訴書續指，趙捷一共向布蘭德支付150萬美元，而其另一兒子亦進入哈佛劍擊隊，至2017年亦成功入讀哈佛。趙捷期間曾幫布蘭德支付買車錢、布蘭德兒子學費及物業按揭等，但布蘭德招募趙捷兩名兒子入隊時，並沒有向哈佛透露上述事項。聯邦檢察官利寧（Andrew E. Lelling）表示，這宗案件有助揭露及遏制大學招生腐敗情況，又指每年有數百萬青少年爭取入讀大學，將盡力創造一個公平的競爭環境。

美媒去年曾報道，趙捷2016年曾以逾98.9萬美元（約771萬港元），即超過估值近2倍的價錢，購入布蘭德位於麻省尼達姆的寓所。他從未入住該寓所，並於17個月後轉手，損失30萬美元（約234萬港元）。