美轟炸機向中俄示警　演練裝載核導彈

面對與中俄競爭的戰略環境，美國核武部隊頻頻展示武力。美軍日前發放上月中的演習照片，可見作為空基核威懾力量的戰略轟炸機，演練裝載配備核彈頭的空射巡航導彈，驗證它們隨時掛載核武出擊的能力及準備狀態。

美國空軍上周五（13日）在國防部媒體資料庫發布照片，北達科他州邁諾特空軍基地上月16日舉行「大草原警戒」（Prairie Vigilance）年度演習，第2轟炸聯隊及第5轟炸聯隊的空軍人員，為多架B52H戰略轟炸機裝載AGM-86B空射巡航導彈。軍方表示，演習展示空軍全球打擊司令部有能力在接到命令後，出動已準備好兼掛載核武的轟炸機，同時作為相關空軍人員的準備狀態年度訓練。

資料顯示，每架B52H可以掛載最多20枚AGM-86B，分別是左右兩邊機翼下方各6枚，以及機身內部旋轉發射器8枚。這款空射巡航導彈最大射程為2,500公里，配備一枚爆炸當量為20萬噸的W80-1核彈頭，預料服役至2030年，之後由新一代巡航核導彈「長程距外武器」（Long Range Standoff Weapon，LRSO）取代。

這並非美軍戰略轟炸機部隊近期首次演練裝載核武。由上月20日至28日，戰略司令部舉行「全球雷霆」（Global Thunder）核指揮與控制年度演習，第509轟炸聯隊曾在密蘇里州懷特曼空軍基地，為B2隱形戰略轟炸機裝載B61-7戰略核彈。