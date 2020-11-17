調查15.9萬輛Tesla電動車　故障或致觸控屏失靈

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周一（16日）表示，正就電動車製造商Tesla旗下車款的安全問題，擴大調查範圍至約15.9萬輛Model S及Model X，發現故障可能導致觸控屏失靈，令司機看不到後置鏡頭的畫面。調查提升至工程分析級別，此舉被視為要求Tesla回收有問題車款的必需步驟。

NHTSA今年6月曾初步評估Tesla觸控屏的故障問題，指有關問題導致觸控屏可能失靈，令後置鏡頭的畫面沒法顯示，司機在倒車或轉彎時的視野因而縮窄，甚至影響其除霧能力、自動導航系統及方向燈的聲響信號，但該故障不影響車輛控制系統。

當時的調查涉及2012至2015年的6.3萬輛Model S，其觸控屏由快閃記憶裝置控制，程式數目及消除周期影響其壽命，觸控屏或因記憶體耗盡而過早失靈。NHTSA指，相關調查已擴大至2012至2018年的Model S，以及2016至2018年的Model X，其記憶體制器使用的是生產商英偉達（Nvidia）的Tegra 3處理器。

NHTSA表示，已審查12,523項針對有關故障的投訴和索償請求，約佔受查車輛數量的8%。Tesla則表示，已收到2,399項投訴和現場報告、7,777項保修索賠請求及4,746項與有關更換記憶體制器的非保修索賠請求。