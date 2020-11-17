傳特朗普支持者獲商務部新要職　助推行更強硬對華政策

美媒日前消息指，美國總統特朗普擬在任期最後10周，對中國再採取新的強硬措施。英媒周一（16日）引述知情人士指，一名為特朗普「狂熱支持者」的國際貿易律師，獲提名出任美國商務部新設的高級職位，料將協助推動特朗普政府任期結束前推行對華更強硬的政策。

消息人士指，特朗普支持者斯圖爾特（Corey Stewart）將擔任負責出口管理事務的商務部首席副助理部長，職級高於目前負責出口管理事務的副助理部長博爾曼（Matthew Borman）。斯圖爾特的任命由總統人事辦公室推動，而總統人事辦公室由特朗普任命的主管麥肯蒂領導，確保內閣各機構的高級官員忠誠。

斯圖爾特前年曾競逐維珍尼亞州參議員失敗，他當時大力批評非法移民，並反對拆除邦聯碑。外界預計，他將擔任商務部首席副助理部長一職，至明年1月20日新一任總統就職典禮。斯圖爾特、美國商務部及白宮拒絕回應有關消息。

前商務部副部長賴因施（William Reinsch）則指，由於斯圖爾特所填補的職位本身並不存在，故認為今次情況罕見特殊，實際原因未明。他指出：「數月來有傳特朗普擬更強硬對華，他從沒說明會怎樣做，任命斯圖爾特可能是他採取行動的迹象，但未有迹象可見他打算做甚麼。」

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