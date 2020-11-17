美軍擬擴建珍珠港基地旱塢抗華　二戰後首次

美國傳媒周日（15日）報道，美國海軍計劃在夏威夷珍珠港興建新旱塢，以取代舊有旱塢，停放新一代的攻擊型核潛艇，滿足在太平洋地區應對中國威脅的需求，是二戰後首次。

《星條旗報》指，珍珠港海軍船廠目前有4個旱塢，都是在二戰前或期間建成，海軍計劃在建造新的旱塢，令該處變成巨大的潛艇維修基地。海軍曾表示，為了應付美國在太平洋地區對攻擊型潛艇作戰能力對抗中國的需求，軍方在珍珠港需要4個旱塢，但4號旱塢只能維護水面艦艇。3號旱塢亦因尺寸較小，無法停泊新型維珍尼亞級核潛艇而即將被淘汰，海軍亦會在2030年使用體積更大的新一代攻擊型核潛艇，加上洛杉磯級攻擊核潛艇的建造訂單將在2022年完成，令增加旱塢的需求迫切。

軍方目前為一個長約198米的潛艇用旱塢和濱海廠房設施起草一份環境影響報告，將建造一個約4.6公頃的多層生產設施和一個新的封閉式旱塢，將是珍珠港首個「有頂棚」的旱塢，建設草案預計明年夏天發布。太平洋司令部聯合情報中心的前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）估計，新旱塢採用封閉式可能是為了躲避衞星的監視。

報道指，這項現代化改造工程是美國為期20年、耗資210億美元（約1,638億港元）的「造船廠基礎設施優化計劃」一部分，而中國崛起推動珍珠港造船廠的升級，它將成為首個獲得濱海生產設施的美軍造船廠，有助維護潛艇。海軍今年5月發布的一份公告，預計船廠設施的建造成本介乎20億至40億美元（約156億至312億港元）。