新冠肺炎：輝瑞在4州推出疫苗試點　加州等加強防疫

輝瑞（圖）將在進行疫苗試點，測試極冷情況下的疫苗運送工作（小圖）。（Getty Images圖片）

全球新冠肺炎疫情持續，美國輝瑞藥廠日前宣布其研發中的疫苗有效率達9成。該藥廠周一（16日）宣布，將在國內4個州份進行疫苗試點計劃，以完善在冷凍儲存下運送疫苗的後期工作。

藥廠考慮州份的總體規模、人口多樣化、免疫基礎設施，以及城鄉個人差異的方面，選擇羅德島州、德州、新墨西哥州和田納西州作為試點，但強調這些州份不會比其他地方取得優先的疫苗注射。輝瑞正進行大規模測試，期望在11月第3周前獲得足夠的疫苗安全數據，以向當局申請緊急使用授權。

美國疫情仍然嚴峻，艾奧瓦州醫院設備告急，女州長雷諾茲宣布實施口罩令，要求2歲或以上的人士在室內公眾地方必須佩戴口罩。惟口罩令僅適用於非家庭成員之間，逾15分鐘維持相距不足1.8米的情況。

雷諾茲下令限制社交、社區、商業、娛樂及家庭的聚會，在室內不得多於15人、室外不多於30人，辦公室、工廠和宗教集會可獲得豁免。餐廳和酒吧亦在晚上10點後關閉。雷諾茲指，遵守相關措施並不容易和未必受民眾歡迎，但目前市內醫療系統面臨崩潰，故有迫切需要實施新措施。

另一邊廂，加州上周58個縣中有13個處於疫情最嚴峻的紫色等級。周一單日確診個案創新高，達至13,280宗，州長紐瑟姆同日宣布，取消州內重啟經濟計劃，並下令商店暫停營業或嚴格遵守室內防疫措施。措施在翌日生效。紐瑟姆預計紫色等級縣將增加逾2倍，增至41個。