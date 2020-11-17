擁最佳蝙蝠俠收藏　男子割愛放售料值200萬美元

美國佛羅里達州一名男子，半世紀多以來收集逾1000本蝙蝠俠系列漫畫，被譽為最佳的蝙蝠俠漫畫收藏。他去年遭小偷入屋盜去500多本漫畫後，逐漸感到壓力太大，近日忍痛割愛全數放售，預料總售價高達約200萬美元（約1560萬港元）。

60歲「蝙蝠俠迷」勞倫斯（Randy Lawrence）6歲時獲父親送贈一本蝙蝠俠漫畫後，開始將收集漫畫變成嗜好，且愈收集愈多，父親甚至在家中闢出一角讓他放置心頭好。多年來勞倫斯收集的蝙蝠俠，每本皆獲專門鑑定古董漫畫書的美國機構CGC Comics認證，其藏品更曾被評為最佳的蝙蝠俠收藏，他因此引以為榮。

然而好境不常，去年1月有小偷從屋頂潛入勞倫斯寓所，偷去大批蝙蝠俠漫畫，他為此傷心不已，感到猶如末日。警方2周後在亞利桑那州一間漫畫店尋回部分失竊漫畫，惟由於法律程序需時，勞倫斯過了逾年才取回漫畫，但他已因此心力交瘁，且日夜提心吊膽，害怕再有人來偷漫畫。直至近日他終於想通了，決定把漫畫賣掉免去煩惱。除了留下其中6本外，其餘漫畫將於本周四至下周日（19至22日）拍賣。