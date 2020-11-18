美國大選：拜登公布9名白宮官員人選　主要來自競選團隊

自宣布當選美國總統後，民主黨的拜登正籌組管治班子。他周二（17日）再公布9名白宮高級幕僚人選，主要來自其競選團隊。

拜登發聲明稱，美國面臨巨大挑戰，而這批白宮幕僚能帶來不同觀點，以及共同致力應對挑戰，建立更強大及團結國家。眾多獲任命的人選當中，44歲的狄龍（Jen O'Malley Dillon）是首位帶領民主黨贏得總統選舉的女性；她是拜登的競選經理，明年將出任白宮副幕僚長。

在競選活動中，擔任首席策略師的多尼倫（Mike Donilon）及競選高級顧問列查迪（Steve Ricchetti），分別獲任命為總統高級顧問及顧問。其餘人選包括競選團隊的總法律顧問雷姆斯（Dana Remus）、路易斯安那州眾議員里士滿（Cedric Richmond）、競選團隊副經理羅德里格斯（Julie Rodriguez）及托馬西尼（Annie Tomasini）。

這批白宮高級幕僚人選除輔助拜登，部分亦會為未來第一夫人吉爾（Jill Biden）效力，其中伯納爾（Anthony Bernal）及潘塔萊翁（Julissa Reynoso Pantaleon）將分別出任吉爾的高級顧問及第一夫人幕僚長。

拜登上周三（11日）曾宣布，其助手克雷恩（Ron Klain）將出任白宮幕僚長，是他宣布勝選後首項人事任命。

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