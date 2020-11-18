杜斯及朱克伯格出席聽證會　為Twitter及Fb措施解話

美國社交網Twitter及Facebook（Fb）上月限制用戶分享民主黨總統候選人拜登兒子亨特醜聞，結果引起爭議。Twitter行政總裁杜斯及Fb始創人朱克伯格周二（日）透過視像出席參議院司法委員會聽證會，就如何處理美國大選不實資訊作供，並承諾會在明年1月喬治亞州舉行的兩場參議院次輪選舉中，防止虛假訊息流傳。

杜斯及朱克伯格在聽證會上表示，他們擁有強力計劃去保護其平台，不被用作散布謊言或阻止選民在喬治亞州的參議院選舉中投票。民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）形容有關行動有建設性，又同時否認兩人做法有問題：「你們試圖減緩它（虛假訊息）的流傳，這不是審查內容。」

然而，多名共和黨人，包括司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）對此表示不滿，正推動取消《通訊規範法》第230條。根據條文，互聯網公司在大多數情況下，不用為用戶在平台上發表的內容負法律責任。事實上，兩黨一直不滿第230條，民主黨抱怨任由種族主義思想散播，而共和黨則批評保守右翼人士被禁發聲。

對於美國大選期間行為，杜斯指由上月27日至本月11日期間，Twitter曾在30萬個貼文加上標籤，表明內容存在爭議或可能誤導，其中456條貼文則加上警告信息，限制用戶分享。他解釋在涉事貼文加上標籤，是要限制危害選舉訊息散播，理由是公眾希望他們採取行動。

杜斯及朱克伯格上月出席參議院商務委員會聽證會時保證，他們將積極保護其社交平台不被外國政府操控，也不被用作煽動暴力活動。