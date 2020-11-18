前國防官員：中國大陸軍力躍升　武統台灣機率提高

美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）周二（17日）出席線上論壇活動時表示，中國大陸軍事力量近年大幅躍升，令北京武統台灣可能性提高。

柯伯吉解釋，台灣仍是北京的第一要務，中國希望避免與美國爆發大規模軍事衝突，要達成此目的最好辦法便是快速奪取台灣控制權。眾多辦法之中，以武力攻台危險性最高，但發生可能性正日益提高。

他指中國大陸擁有火箭軍與空軍，積極發展兩棲作戰能力，以及阻擋美軍援助能力，且希望解決台灣問題。因此，他呼籲台灣努力實現「整體防衞構想」（ODC），提高軍事預算。他強調，台灣是否努力提升自身防衞能力，會影響美方是否在台海發生戰爭時出兵協防的決定。

針對美國國務卿蓬佩奧「台灣非中國一部分」言論，柯伯吉認為，美國從不對台灣主權採取立場，但北京卻要求美方接受北京對台立場，蓬佩奧或是為此反擊。同時出席論壇的美國戴維森學院政治系教授任雪麗（Shelley Rigger）則指，這是蓬佩奧經過慎重考慮後的政策發言，但北京可能會指控美方在沒有任何警告下就改變政策。