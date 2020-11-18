美國大選：拜登與民間專家開會　商軍事外交政策

宣稱勝出美國總統選舉的拜登，周二（17日）與十數位非官方國家安全專家召開閉門會議，商討拜登接掌權力後面臨的國家安全和外交挑戰。拜登擬以優先建立外交聯盟及維持美國全球駐軍為重點方向，取代總統特朗普的撤兵及孤立政策。

拜登過渡團隊結束會議後發聲明指，特朗普拒絕承認敗選並阻撓拜登接收機密情報簡報，在白宮總務管理局（GSA）確認拜登當選前，無法獲得官方部門的建議，因此會繼續尋求外界專家幫忙。他們亦表示，專家已就外交事務、國家安全、國防與情報等迫切議題給予政策建議。

特朗普拒絕移交權力，GSA局長墨菲（Emily Murphy）近日扣起拜登團隊過渡所需的信件，惹來爭議。共和黨參議員魯比奧認為未知「敵人」會何時採取行動，讓拜登獲取情報並不影響選舉結果；俄克拉何馬州參議員蘭克福德（James Lankford）表示，無論選舉結果如何，過渡團隊都應為國家安全做好準備。不過，二人均無開腔表明特朗普應展開過渡程序。

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