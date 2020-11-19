新冠肺炎：全球單日死亡數創新高　輝瑞疫苗或下月獲批

新冠肺炎疫情持續，全球周二（17日）新增10,816人病歿創新高，情況最嚴峻的美國，累計逾1,187萬人染疫，死亡數字突破25萬人。美國藥廠輝瑞與德國藥廠BioNtech SE合作研發的新冠肺炎疫苗，預計周五（20日）向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，最快可於12月中旬獲批。

輝瑞和BioNtech SE周三發表聯合聲明指，其疫苗符合FDA的緊急授權安全數據標準，預計本年內可為全球生產最多5,000萬劑量，供2,500萬人接種；明年則最多可生產13億劑量。醫護人員等特定群體，將在美國和英國獲優先接種權。

另外，輝瑞的疫苗目前需在攝氏負70度的低溫下運輸與儲存；放在普通冰箱內可保存5天；熱運輸箱則能保存15天。輝瑞和BioNtech SE正研發一種不需超低溫儲存的精製疫苗，令發展中國家更易處理。周三公布的最終測試報告顯示，輝瑞的疫苗95%有效。

美國生物科技公司莫德納周一（16日）亦公布，初步數據顯示其疫苗94.5%有效，可在攝氏2至8度的普通冰箱存放30天；攝氏負20度的低溫下可保存長達6個月。美國衞生及公共服務部部長阿薩爾認為，莫德納疫苗有望繼輝瑞後獲批緊急授權。

世衞突發事件規劃執行主任瑞安則警告，疫苗面世後至少要4至6個月才能達致大規模接種，惟配合防疫措施才能令感染數字歸零。