美國大選：賓夕凡尼亞州訴訟持續　喬州將完成重新點票

美國總統特朗普指控大選存在舞弊，至今拒絕承認落敗。其法律團隊周三（18日）對賓夕凡尼亞州提出新訴訟，要求法院移除150萬張郵寄和缺席選票，並因應選舉制度出現缺陷，頒令賦予州議會決定由哪位總統候選人獲得該州20張選舉人票的權力。惟外界認為當地州議會由共和黨主導，對選舉結果不公。另外，喬治亞州的重新點票工作將近完成，料於周四（19日）有結果。

特朗普法律團隊周日（15日）撤回原來入稟狀中，有關該州選舉官員非法阻止監票員進入點票站的指控，惟特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）其後重新提出起訴。朱利亞尼事隔30年再度親自上庭打官司，質疑賓夕凡尼亞州的7個縣中，合共150萬張不當選票獲點算，令拜登得票領先。他批評民主黨控制的城市中，存在串謀欺詐，點算非法選票，企圖操縱選舉；又譴責賓夕凡尼亞州最高法院日前的裁決存政治偏見。

朱利亞尼離開法院時表示，即使敗訴仍會提出上訴，又指還有多宗案件正在進行。外媒引述知情人士指，朱利亞尼向特朗普競選團隊要求每日以2萬美元（約15.6萬港元）作官司酬勞，引起團隊其他成員反對，惟遭朱利亞尼否認報道內容。

一名共和黨籍的高層點票人員周四透露，喬治亞州的重新點票程序接近完成，最終結果將在當日稍後公布，但拜登領先特朗普1.4萬票的優勢或難以扭轉。而威斯康辛州拜登領先2萬票的優勢，可能進一步擴大，將成特朗普尋求改變大選結果的一大挫折。

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