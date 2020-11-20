邊境人員出席孟晚舟引渡聆訊　指對方有潛逃風險

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周四（19日）繼續在加拿大卑詩省最高法院展開聆訊，邊境服務局（CBSA）人員凱特拉加德（Sowmith Katragadda）繼續接受盤問，她指孟晚舟有潛逃加拿大的風險。聆訊重點落在孟晚舟代表律師能否在證人供詞中，找出不當之處，藉此證明加拿大及美國當局在拘捕孟晚舟時濫用程序。

凱特拉加德接受加拿大政府律師馬扎布盤問，她作供指沒有跟在上司辦公室等候拘捕孟晚舟的皇家騎警人員有過相關討論，稱只曾非正式對話，他又表示不清楚是誰要求取得孟晚舟的電子設備密碼。

由於凱特拉加德認為要求合理，於是以無線電向同事柯克蘭（Scott Kirkland）聯繫，以取得密碼。她重申絕對不是自己要求取得該密碼，而孟晚舟的手機曾交給皇家騎警人員。她指原希望盡早完成入境安全檢查，但最終在取得密碼後才結束，又指自己只基於入境安全檢查理由查問孟晚舟。

凱特拉加德根據孟晚舟護照蓋章，列出孟晚舟到過的國家，包括墨西哥、塞內加爾、哥倫比亞、汶萊、阿聯酋等。凱特拉加德表示，孟晚舟有資源離開加拿大，而且不向當局報到。她說︰「孟是世界其中一間大企業的高層，加拿大是一個大國，有多個小機場。」

凱特拉加德之後再接受辯方律師達克特（Mona Duckett）盤問，她作供指皇家騎警人員同意CBSA先去為孟晚舟作檢查，騎警暫不露面。達克特指孟晚舟有權拒絕交出手機，凱特拉加德表示當時只是直接問她取手機。達克特嘗試指出凱特拉加德是沒有權收取孟晚舟手機，而他是以皇家騎警代理人身份這樣做。