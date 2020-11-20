美國大選︰特朗普擬密會議會領袖　圖推翻密州結果

美國總統特朗普不斷尋求推翻多個關鍵州的選舉結果，有指特朗普邀請共和黨籍密歇根州參眾議院領袖周五（20日）到白宮，商討推翻認證拜登在該州勝出的結果。

共和民主兩黨各2名成員組成的檢票委員會周二（17日）開會認證維恩縣（Wayne County）選舉結果，投票結果顯示拜登勝出。不過，共和黨籍委員會成員帕爾默（Monica Palmer）和哈特曼（William Hartmann）最初拒絕認證結果，理由是缺席投票者名單和所投選票數目不符。惟2人其後改變主意認證選舉結果。

惟2人周三表示想撤回認證結果，理由是之前1日承受了數小時的持續壓力，並獲承諾調查他們關注的選舉問題後，才投票認證結果。他們認為美國人應該獲更好對待，不應被迫接受在恐嚇、欺騙及暴力威脅下造成的結果。

2人周二深夜先後接到特朗普電話。帕爾默說特朗普聽聞她被恐嚇和起底後來電問候她是否安全，稱感覺不到對方施壓要她撤回認證結果的決定。密歇根州政府官員周四（19日）指，沒有法律機制讓2人撤回投票。由民主共和兩黨各兩成員組成的州檢票委員會將於下周一（23日）開會認證結果。

另有知情人士報道，特朗普邀請密歇根州參議院多數黨共和黨領袖舍基（Mike Shirkey）和州眾議院議長查特菲爾德（Lee Chatfield）周五到白宮，未知是否想游說他們協助推翻拜登勝出的結果。不過，舍基和查特菲爾德已表明不會試圖推翻拜登勝選的結果。

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