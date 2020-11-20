新冠肺炎︰全國增18萬新症　加州宵禁1個月

美國新冠肺炎疫情愈發嚴峻，周四（19日）錄得18.5萬宗確診，疾病控制及預防中心（CDC）呼籲國民在感恩節假期盡量不要外遊。多個州份收緊防疫措施，加州周六（21日）起宵禁，紐約市周四起關閉學校。

加州州長紐瑟姆周四頒布宵禁令，周六起每晚10時至翌日清晨5時，除必要上班，所有人都要留在家中，直至下月21日。紐約同日起關閉學校，轉為遙距教學。佛州頒布室外強制口罩令，違者罰款500美元（約3876港元）。威斯康辛州周三（18日）宣布進入新階段緊急狀態，將延長公共衞生緊急令至明年1月。

CDC預計下周的感恩節長假將有多達5000萬人次出行，強烈建議民眾取消外遊計劃留在家中，以遏止新一波疫情，或以視像方式舉行聚會，即使要見面亦最好選擇戶外，且注意佩戴口罩。

另外，美國藥廠輝瑞周五（20日）表示，已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，容許其研發的疫苗可在緊急情況下使用。如獲批准，最快下月初開始接種，預料年底可提供至少2,500萬劑。輝瑞又稱已開始向歐洲及英國的監管機構遞交同類申請。